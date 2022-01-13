Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil halat yardımıyla çekildi

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde kaza yapınca uçurumun kenarında asılı kalan otomobil, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekildi.

Orhan Şengül idaresindeki 68 EY 477 plakalı otomobil, buzlanan Hınıs-Erzurum kara yolu Söylemez mevkisinde yolda savrulmaya başladı.

Şarampole düşen otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurumun kenarında durabildi.

Olaydan yara almadan kurtulan sürücü Şengül, araçtan çıkıp durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Köprüköy itfaiyesi ekipleri, aracı halat yardımıyla yola çekti.

Şengül, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



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