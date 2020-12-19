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UEDAŞ’tan kesintisiz mesai

BURSA HABERLERİ  | 19.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

UEDAŞ ekipleri, aralıksız mesaisini sürdürüyor.

UEDAŞ ekipleri, aralıksız mesaisini sürdürüyor. Kış mevsiminin etkilerini göstermesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsata çeviren ekipler, kırsal bölgelerdeki çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 50 bin kilometreyi geçen hat uzunluğu ve 25 binin üzerindeki trafosuyla kesintisiz enerji hizmeti sağlıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da hizmet bölgesindeki kırsal mahalleleri besleyen enerji nakil hatlarına bakım yapılırken, aydınlatma direklerinin de rutin kontrolleri sağlanıyor. Geniş araç filosu ve deneyimli ekipleriyle en zorlu bölgelere bile ulaşan UEDAŞ, kesintisiz enerji için 7/24 esasıyla sahada yer alıyor.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonluk bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, SCADA sistemleri sayesinde de tüm şebekeyi uzaktan kontrol ve izleyerek elektrik kesinti sürelerini minimuma indiriyor.

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