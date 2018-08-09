UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş - LASK Linz (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - LASK Linz maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. İşte Beşiktaş LASK Linz maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları...

Beşiktaş ve LASK Linz'in 11'leri;

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin

LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.