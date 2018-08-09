UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş - LASK Linz (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - LASK Linz maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. İşte Beşiktaş LASK Linz maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları...
Beşiktaş ve LASK Linz'in 11'leri;
Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin
LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh
3 kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.
Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.
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