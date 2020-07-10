UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Son 16 turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını deplasmanda elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek Başakşehir’in rakibi belli oldu.
Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Avrupa Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.
2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak. Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.
Organizasyonda ilk maçları oynayamayan;
Inter - Getafe ve Sevilla - Roma eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.
Okan Buruk, "Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lige ara verildi. Evden çalışmalarımızı sürdürdük. Oyuncularımız video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar." dedi.
Wolfsburg - Shakhtar Donetks / Frankfurt - Basel
LASK Linz - Manchester United / Başakşehir - Kopehag
Inter-Getafe / Leverkusen-Rangers
Wolves/Olympiacos - Roma/Sevilla
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Kopenhag'ı elemesi halinde M. United / LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde Wolverhampton / Olympiakos - Roma / Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!
Ferdi Kadıoğlu hangi milli takımı seçecek?
Salomon Kalou'nun yeni takımı belli oldu
Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''
''Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz''
Güzel spikerin seksi tanıtımı olay oldu!
Herkes şaşkın! Fatih Terim kaleye onu istedi...
Burak ve Gökhan'ın son durumlarını açıkladı!
Rakibinin kolunu ısırdı, büyük ceza yedi!
Hüseyin Çimşir problemi söyledi
Trabzonspor yara aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum