SPOR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Saburtalo - Ararat maçında şike yapıldığı iddia edildi!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 17.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın Saburtalo takımı ile Ermenistan'ın Ararat takımı arasında Tiflis'te oynanan maçta şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Saburtalo - Ararat maçında şike yapıldığı iddia edildi!

Konuya ilişkin, Tiflis ekibi, Gürcistan'ın Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak, maç hakkında araştırmaların yapılmasını istedi. Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, “Saburtalo FK’nın temyizi UEFA'ya gönderilecek. Şike olması halinde UEFA mutlaka Gürcistan tarafına bilgi aktaracaktır” İfadesine yer verdi.

14 Ağustos'ta Saburtalo ve Ararat arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçında Ermenistan ekibi mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Turun ilk maçında ise Saburtalo rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Gürcistan'da devlet mayıs ayında yerel ligler için de şike operasyonu yapmıştı. Operasyonda 8'i faal 11 futbolcu gözaltına alınmıştı.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!
Sparta Prag savunma yapacakSparta Prag savunma yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Saburtalo Ararat

En Çok Okunan Haberler

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Bayern Münih'ten gece yarısı çifte transfer!

Bayern Münih'ten gece yarısı çifte transfer!

Transfer yarışını F.Bahçe kazandı!

Transfer yarışını F.Bahçe kazandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İşte Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar

İşte Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Trabzonspor en zor rakipti'

'Trabzonspor en zor rakipti'

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Saburtalo - Ararat maçında şike yapıldığı iddia edildi!

UEFA Avrupa Ligi'nde şike depremi!

UEFA Süper Kupa finalinde kupanın sahibi Liverpool oldu!

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!

Vaclav Jilek: Trabzonspor'a karşı savunma yapacağız

Sparta Prag savunma yapacak

UEFA, Partizan'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi

UEFA'dan Malatya'nın rakibine ceza

Vaclav Jilek: Trabzonspor maçı, bu zamana kadarki en önemli maçım

Sparta Prag'ın hedefi 2-0

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.