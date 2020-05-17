UEFA Başkanı Ceferin'den olay yaratan koronavirüs sözleri!

UEFA Başkanı Ceferin, koronavirüs nedeniyle henüz başlamayan liglerin genel durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.Ceferin, "Maçlar devam ederken takımlardan herhangi birinde koronavirüs testi pozitif çıkarsa ligler duracak mı?" sorusuna "Liglerini sahada bitirmeyen ülkeler bir sonraki UEFA sezonunda turnuvalara katılmak istiyorlarsa çeşitli yaptırımlarla yüzleşeceklerini unutmamalı" cevabını verdi.
Sıfır riskin mümkün olmadığını belirten UEFA Başkanı, "Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa liglerin durdurulması bir formül değil. Koronavirüse yakalanan bir futbolcu olsa bile ligler devam edecek. Önceliğimiz turnuvanın devam etmesi. Ne yazık ki sıfır risk mümkün değil. Sadece sporda değil bütün sektörlerde durum bu. İş sektörlerinde sıfır risk diye bir durumdan söz edemeyiz. Biz de futbolu oynamak için gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.
CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Özdemir, konu hakkında, "Takımlar hazırlanırken sık sık test yapılacak. Bunların içinde vaka çıkabilir. Onları ayırıp yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga'da bir takımda 14 futbolcu kalsa dahi lige devam etme kararı alındı. Bizim de hedefimiz bu." açıklamasını yapmıştı.
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