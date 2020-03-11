UEFA'da kritik toplantı: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelenebilir

UEFA Yönetin Kurulu Başkanı Evelina Christillin, koronavirüs salgını nedeniyle futbol takviminde her an değişiklik olabileceğini söyledi.
İtalyan basınına konuşan Christillin, "Avrupa Birliği bir kararvermeli. UEFA sportif bir kuruluş, bu kararları biz alamayız. EURO 2020 için henüz bir karar verilmedi, belki yarın değişiklik olacaktır. Her saat bir şeyler değişebilir, kesin karar henüz verilmedi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de ertelemeler olabilir" dedi.
UEFA Yönetim Kurulu, 12 Mart Perşembe günü oynanması planlanan tüm Avrupa Ligi maçlarını ertelemeyi görüşüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton, erteleme talep ederken, Getafe Başkabnı Angel Torres, Inter maçı için İtalya'ya gitmeyeceklerini açıklamıştı.
Bununla birlikte birçok ülkede maçların seyircisiz oynanması kararı alındı.
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