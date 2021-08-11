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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

11.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Palabıyık, Olimpija Ljubljana-Santa Clara maçında düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık
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