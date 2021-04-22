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UEFA'dan, EURO 2020 hakemleri için İstanbul kararı!

22.04.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemlerin hazırlık çalışmalarını İstanbul'da yapmasına karar verdi. Ayrıca hakemlerin maçlara da İstanbul'dan gidip geleceği bildirildi.

UEFA'dan, EURO 2020 hakemleri için İstanbul kararı!

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemlerin hazırlık çalışmalarını İstanbul'da yapmasına karar verdi. Ayrıca hakemlerin maçlara da İstanbul'dan gidip geleceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerde Türkiye ve TFF'ye büyük güven duyan UEFA, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak İstanbul'u seçti.

UEFA tarafından görevlendirilen ve FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, Şampiyona boyunca İstanbul'da konaklayacaklar ve tüm hazırlıklarını, eğitimlerini ve antrenmanlarını kamp merkezi olarak seçtikleri İstanbul'da gerçekleştirecekler.

Hakemler ilk olarak seçilen Video Yardımcı Hakemler ile birlikte 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. Kamp boyunca VAR eğitimleri için TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bulunan ve Avrupa'nın en gözde merkezleri arasında yer alan TFF VAR Merkezi kullanılacak.

EURO 2020 başlamadan önce hakemler finaller için 7 Haziran 2021'de İstanbul'a gelerek kampa girecek ve yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

Bu süre zarfında hakemler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020 müsabakalarına büyüklüğü ve konumuyla dünya ve Avrupa'nın en önemli havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı'ndan seyahatlerini gerçekleştirecek, maçlara buradan gidip gelecek." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
EURO 2020 yazıyor haberde de 2020 geçmedi mi ya yoksa benim mi kafam güzel ! O gelen gardırop Fuat mı ateş mi çıkıyor onun kafasından ben mi yanlış görüyorum anadın mı xD

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