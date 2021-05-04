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UEFA finaline 9500 seyirci onayı çıktı

04.05.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Gdansk şehrindeki maça 9500 taraftarın alınmasına yönelik onay çıktı.

UEFA finaline 9500 seyirci onayı çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Polonya makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.

Buna göre, Gdansk Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
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