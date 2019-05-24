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UEFA; Galatasaray FFP şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.05.2019 19:49 | Son Güncelleme

UEFA, Finansal Fair Play kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray, UEFA'nın 2018/19 sezonundaki gerekliliklerini yerine getirdiği belirtilirken; Fenerbahçe'nin 2016'da imzalanan anlaşma sonrası, bu sezon gereklilikleri yerine getiremediği ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

UEFA; Galatasaray FFP şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) anlaşması imzalayan Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2018-19 sezonunda Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılının Mayıs ayında imzalanan anlaşmanın şartlarını ihlal eden Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

UEFA ayrıca, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının 2018-19 sezonunda anlaşma şartlarına uyduğunu ancak Portekiz temsilcisi Porto'nun hedeflerin bir kısmını gerçekleştiremediğini bildirdi.

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