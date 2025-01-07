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UEFA Galatasaray'ı paylaştı! Fenerbahçelileri çok kızdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.01.2025 11:34
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UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından dikkat çeken bir Galatasaray paylaşımı geldi. Yapılan paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırırken kısa süre sonra Sarı-Lacivertliler için de bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

UEFA Galatasaray'ı paylaştı! Fenerbahçelileri çok kızdırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bir üst tura kalmak için son 2 maçlarını oynamayı bekliyor.

UEFA RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

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UEFA resmi hesabından bir paylaşım gelirken bu paylaşım Fenerbahçelileri kızdırdı.

ÖNCE G.SARAY'I PAYLAŞTILAR

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Bu sezonun flaş isimlerinden biri olan ve aynı zamanda da Avrupa'da gol krallığında lider durumda bulunan Yunus Akgün'ün gol sevincinde kulağını arkaya doğru gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan resmi hesap, açıklama kısmında da "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

F.BAHÇE PAYLAŞIMI DA GELDİ

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UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı gelen tepkiler sonrası kısa sürede Hatayspor karşısında 2 gol birden atan En Nesyri fotoğrafı paylaştı.

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UEFA son dakika fenerbahçe galatasaray paylaşım
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