UEFA Galatasaray'ı paylaştı! Fenerbahçelileri çok kızdırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bir üst tura kalmak için son 2 maçlarını oynamayı bekliyor.

UEFA RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

UEFA resmi hesabından bir paylaşım gelirken bu paylaşım Fenerbahçelileri kızdırdı.

ÖNCE G.SARAY'I PAYLAŞTILAR

Bu sezonun flaş isimlerinden biri olan ve aynı zamanda da Avrupa'da gol krallığında lider durumda bulunan Yunus Akgün'ün gol sevincinde kulağını arkaya doğru gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan resmi hesap, açıklama kısmında da "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

F.BAHÇE PAYLAŞIMI DA GELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı gelen tepkiler sonrası kısa sürede Hatayspor karşısında 2 gol birden atan En Nesyri fotoğrafı paylaştı.