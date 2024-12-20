UEFA Konferans Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Organizasyonda iki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş müsabakaları ise 20 Şubat’ta yapılacak.
Turnuvanın lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:
Gent - Real Betis
Celje - APOEL
Kopenhag - Heidenheim
Omonoia - Pafos
TSC - Jagiellonia
Vikingur - Panathinaikos
Molde - Shamrock Rovers
Borac - Olimpija Ljubljana
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