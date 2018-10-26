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UEFA resmen açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

UEFA, Ekim ayı kulüpler sıralamasını açıkladı. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listedeki yerleri...

UEFA Ekim ayı kulüp sıralaması açıklandı

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı (Ekim ayı)

1 / 29

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!
2 / 29

1. REAL MADRID

1. REAL MADRID
135.000
3 / 29

2. BARCELONA

2. BARCELONA
118.000
4 / 29

3. BAYERN MÜNİH

3. BAYERN MÜNİH
117.000
5 / 29

4. ATLETICO MADRID

4. ATLETICO MADRID
115.000
6 / 29

5. JUVENTUS

5. JUVENTUS
113.000
7 / 29

6. SEVILLA

6. SEVILLA
95.000
8 / 29

7. PSG

7. PSG
91.000
9 / 29

8. MANCHESTER CITY

8. MANCHESTER CITY
89.000
10 / 29

9. ARSENAL

9. ARSENAL
81.000
11 / 29

10. PORTO

10. PORTO
79.000
12 / 29

11. BORUSSIA DORTMUND

11. BORUSSIA DORTMUND
77.000
13 / 29

12. SHAKHTAR DONETSK

12. SHAKHTAR DONETSK
76.000
14 / 29

13. ROMA

13. ROMA
72.000
15 / 29

14. LIVERPOOL

14. LIVERPOOL
70.000
16 / 29

15. NAPOLI

15. NAPOLI
70.000
17 / 29

16. ZENIT

16. ZENIT
67.000
18 / 29

17. MANCHESTER UNITED

17. MANCHESTER UNITED
66.000
19 / 29

18. CHELSEA

18. CHELSEA
63.000
20 / 29

19. MONACO

19. MONACO
62.000
21 / 29

20. BEŞİKTAŞ

20. BEŞİKTAŞ
59.000
22 / 29

21. DINAMO KIEV

21. DINAMO KIEV
58.000
23 / 29

22. BENFICA

22. BENFICA
57.000
24 / 29

23. TOTTENHAM

23. TOTTENHAM
57.000
25 / 29

24. VILLARREAL

24. VILLARREAL
56.000
26 / 29

25. BASEL

25. BASEL
54.500
27 / 29

51. FENERBAHÇE

51. FENERBAHÇE
26.500
28 / 29

64. GALATASARAY

64. GALATASARAY
21.500
29 / 29

139. TRABZONSPOR

139. TRABZONSPOR
8.000
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Anahtar Kelimeler:
uefa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor uefa kulüpler sıralaması

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