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UEFA, Manchester City'nin UEFA Mali Kontrol Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Premier Lig'de üst üste 2. şampiyonluğuna uzanan Manchester City'nin başı UEFA ile dertte. UEFA'dan yapılan açıklamada, Manchester City'nin finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Mali Kontrol Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

UEFA, Manchester City'nin UEFA Mali Kontrol Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı

UEFA, Manchester City'nin finansal fair play ihlali nedeniyle UEFA Mali Kontrol Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, CFCB Araştırma Komisyonunun 7 Mart'ta açtığı finansal fair play soruşturmasının tamamlandığı ve Manchester City'nin CFCB Yargı Komisyonuna sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, CFCB Yargı Komisyonunun Manchester City hakkındaki kararını verene kadar başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada ise UEFA'nın sevk kararıyla ilgili hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen bu durumun kendilerini şaşırtmadığı aktarılarak, komisyondan pozitif sonuç çıkacağı konusunda güvenlerinin tam olduğu ifade edildi.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. Son olarak ABD'nin New York Times gazetesi, komisyon kararına göre Manchester City'nin Avrupa kupalarından bir yıl men edileceğini öne sürmüştü.

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MANCHESTER CITY'DEN AÇIKLAMA

Manchester City, konu ile ilgili açıklama yaparak sevk edilme kararını doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Hayal kırıklığına uğradık ama sürpriz değil. Olumlu bir sonuç çıkacağından kesinlikleeminiz. Bu mali usülsüzlük suçlaması tamamen yanlıştır"

NEW YORK TIMES BÖYLE DUYURMUŞTU

Manchester City, Avrupa futbolunun finansal düzenleyicileri tarafından sıkı soruşturma altına alındı. Bu soruşturma sonucunda Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden ihracının söz konusu olduğu belirtildi.

İngiliz futbol otoriteleriyle birlikte hareket eden UEFA yetkililerinin, aylardır süren Manchester City soruşturmaları ve ortaya çıkan son belgeler ışığında hareket ettikleri belirtildi. İki hafta önce İsviçre'nin Nyon kentinde toplanan UEFA Finansal Kontrol Kurulu üyeleri ve özel hesap uzmanlarının bir analiz yaptığı ve kulübün UEFA kurallarını bilerek çiğnediği şüphesini güçlü bir şekilde taşıdıkları kaydedildi.

Toplantıyı yöneten ve UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun başında yer alan Belçika eski başbakanı Yves Leterme'nin son sözü bu hafta içerisinde söyleyeceği ifade edildi.

MANCHESTER CITY EN AZ 1 YIL MEN EDİLECEK!

Kurul toplantısı sonrası New York Times'ın kurul üyelerinden aldığı bilgiye göre; Manchester City en az 1 sezon UEFA'dan men edilecek! Ceza ile ilgili bilinmezliğin ise hangi sezona ilişkin verileceği yönünde olduğu kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde kulüplere verilecek hakların haziran ayında belli olacağı ve bu nedenle cezanın 2020/21 sezonunda başlayabileceği ifade edildi.

Manchester City sahiplerinin ve idarecilerinin alınabilecek bu karardan haberdar olduğu ve güçlü bir hukuk heyetiyle olası cezaya itiraza hazırlandıkları bilgisi verildi. City'nin ilk itirazı UEFA'ya, ikinci itirazı ise CAS'a yapacağı kaydedildi.

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Manchester City uefa finansal fair play FFP

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