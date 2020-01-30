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Uğur Mumcu Bilecik’te anıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Gazeteci Yazar Nebil Özgentürk’ün belgeseli ve anlatımıyla "Uğur Mumcu’yu Anıyoruz’’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide Gazeteci Yazar Nebil Özgentürk, hazırladığı belgesel ile Uğur Mumcu’yu anlattı.

Bilecik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Gazeteci Yazar Nebil Özgentürk’ün belgeseli ve anlatımıyla "Uğur Mumcu’yu Anıyoruz’’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide Gazeteci Yazar Nebil Özgentürk, hazırladığı belgesel ile Uğur Mumcu’yu anlattı. 24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikast ile yaşamını yitiren Uğur Mumcu, gazetecilik hayatı ve başarıları ile anıldı. Gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Semih Şahin’in eşi Serpil Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Uğur Mumcu’nun gazetecilik hayatı ve başarılarının yer aldığı belgesel ile başlayan söyleşide daha sonra Usta Gazeteci Nebil Özgentürk, Uğur Mumcu ile yaşadığı anıları ve hayatından kesitleri sundu. Belediye Başkanı Semih Şahin’in eşi Serpil Şahin, söyleşi sonunda Özgentürk’e çiçek takdiminde bulunarak, anlatımı dolayısıyla teşekkür etti.
Usta Gazeteci ve düşünce adamı Uğur Mumcu’nun Türkiye için büyük bir değer olduğunu belirten Serpil Şahin, onun hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Rasim Yıldırım ise Uğur Mumcu’nun Atatürk ilke ve değerlerine sahip çıkan biri olduğunu ve bu yönüyle her zaman gönüllerde yaşayacağını kaydetti.
Söyleşi, Gazeteci Yazar Özgentürk’ün kitaplarını imzalaması ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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