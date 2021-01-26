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Uğur Mumcu Kadıköy’de anıldı

26.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Uğur Mumcu Kadıköy’de anıldı

Ankara’da 24 Ocak 1993’te, otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için Kadıköy’de anma töreni ve meşaleli yürüyüş düzenlendi.CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün düzenlediği etkinliğe CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP PM Üyesi Pınar Uzun, eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve parti üyeleri de katıldı.

Ankara’da 24 Ocak 1993’te, otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için Kadıköy’de anma töreni ve meşaleli yürüyüş düzenlendi.
CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün düzenlediği etkinliğe CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP PM Üyesi Pınar Uzun, eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve parti üyeleri de katıldı. Kadıköy Rıhtım’da ellerinde faili meçhullere kurban giden aydın ve gazetecilerin fotoğrafları ile bir araya gelen grup, meşalelerle Kadıköy Boğa heykeline kadar yürüdü. Boğa heykelinde yapılan basın açıklamasında “Uğur Mumcu, fırsatta toplumsal aydınlanmanın önemini, devlet içindeki cemaat yapılanmalarının tehlikesini dile getirip, cesareti kuşandığı kalemiyle her köşe yazısında araştırmacı gazeteciliğin memleketimiz adına ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Kendisi hiç şüphesiz Cumhuriyet Devrimimizin en yılmaz savunucularından biriydi. Öyle ki hala geçmişte yazdıklarıyla, söyledikleriyle hafızamızda ve yüreğimizde derin yer edinmiş olduğu gibi geleceğimize de ışık tutmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Uğur Mumcu Kadıköy’de anıldı

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