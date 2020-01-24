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Uğur Mumcu’nun adı 20 yıl sonra aynı bulvara verildi

ADANA HABERLERİ  | 24.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1999 yılında dönemin belediye başkanı tarafından Yumurtalık Bulvarı olarak değiştirilen Uğur Mumcu Bulvarı 20 yıl sonra yeniden adına kavuştu.Yeniden Uğur Mumcu adını alan bulvarın tabelası Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun 27.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1999 yılında dönemin belediye başkanı tarafından Yumurtalık Bulvarı olarak değiştirilen Uğur Mumcu Bulvarı 20 yıl sonra yeniden adına kavuştu.
Yeniden Uğur Mumcu adını alan bulvarın tabelası Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun 27. ölüm yıl dönümünde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından takıldı. Başkan Karalar, “ 20 yıl önce yerinden çıkarılıp Yumurtalık Bulvarı yapılmaya çalışılan Uğur Mumcu Bulvarı’nı Kadir kardeşimin gayretleri ile yeniden adına kavuşturduk. Uğur Mumcu Türkiye aydınları için efsane bir isimdir. Adına dokunulmaz” ifadelerini kullandı.
Tabelanın takılması sırasında açıklama yapan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Özgürlüğün simgesi, Cumhuriyet’in sesi olan Uğur Mumcu, Kuva-i Milliye ruhuyla yaşayan, yüreği yurt sevgisiyle dolu, Türkiye’nin kaybettiği en büyük değerlerden biridir. Türk halkının bağrına bastığı bir ismi Ceyhan’ın bulvarlarından söküp almak vatandaşın vicdanında yer bulmayan, talihsiz bir karardı. Şimdi biz, 20 yıl sonra başarılı çalışmalarıyla Türk halkında derin izler bırakan yurtsever, cesur aydın Uğur Mumcu’nun adını ölümünün 27. yıl dönümünde Başkanımız Zeydan Karalar ile birlikte yeniden bulvarımıza veriyoruz. Ceyhan adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunan Uğur Mumcu’yu bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

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