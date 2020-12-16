Uğur Mumcu’nun adı Körfez’de yaşayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde hizmet veren araba vapurlarının beşincisini İZDENİZ Genel Müdürlüğünün filosuna dahil etti. İzmirlilerin oylarıyla, 1993 yılında terör saldırısında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun isminin verildiği feribotun ilk seferine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Uğur Mumcu’nun eşi eski İzmir milletvekili Güldal Mumcu da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde toplu ulaşım imkanlarını artırma yolunda yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en genç deniz toplu ulaşım filosuna sahip İZDENİZ bünyesine, beşinci araba vapuru da dahil edildi. İzmir’in kaynaklarıyla Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen, İzmirlilerin oylarıyla terör saldırısında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun isminin verildiği araba vapurunun ilk seferi, Mumcu’nun eşi, 23’üncü ve 24’üncü dönem CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yapıldı.

İlk yolculara sürpriz karşılama

Başkan Soyer, feribotun ilk arabalı yolcusu Dr. Önder Bayata ile ilk yaya yolcusu Berrin Kotan’a günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. İlk arabalı yolcu Bayata, arabalı vapurun ilk yolcusu olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, “Özellikle feribotun isminin Uğur Mumcu olması da beni ayrıca duygulandırdı. Başkanımız Tunç Soyer’in yayaya önem veren, bisiklet ulaşımını teşvik eden yatırımlarını çok beğeniyorum” diye konuştu. İstanbul’da yaşayan arabalı vapurun ilk yaya yolcusu Berrin Kotan ise bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, İzmirliler’e yeni feribotun hayırlı uğurlu olmasını diledi.