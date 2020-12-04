Uğur Okulları öğrencisi Barkın Özsoy TÜBİTAK birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları 7’nci sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu İçin Kontrol Ünitesi Yapımı" projesiyle TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknolojik Tasarım dalında birinci oldu.

Uğur Okulları açıklamasında görüşlerine yer verilen 12 yaşındaki Barkın Özsoy, söz konusu projeye ailesiyle birlikte yaptığı bir seyahat sırasında yaşadığı bir olay sonrası başladığını anlattı.

Bir gün kavşakta hiç araç olmadığı halde, kırmızı ışıkta beklediklerini söyleyen Özsoy, “Bizim aracımızın bulunduğu yolda araçlar kırmızı ışıkta beklerken, diğer yollarda hiç araç yoktu. Bu bana ilginç geldi. Babama neden beklediğimizi sorduğumda, yollarda otomasyon sisteminin olmadığını, yüksek maliyetler nedeniyle de uygulanamadığını öğrendim. Bu deneyimim sonrası, aklıma basit ve ucuz bir akıllı trafik sistemi yapma fikri geldi.” ifadelerini kullandı.

Mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyduğunu aktaran Özsoy, öncelikle internetten trafik ışıklarının ve akıllı trafik sistemlerinin nasıl çalıştığını araştırdığını belirtti.