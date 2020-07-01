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Uğur Soğutma’dan Kurban Bayramı öncesi indirim kampanyası

AYDIN HABERLERİ  | 01.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Derin dondurucu denilince akla gelen ilk markaların başında gelen Uğur Derin Dondurucu, teknolojisiyle yiyecekleri uzun süre taze tutan ve farklı saklama imkanları sunan ürünleri ile Kurban Bayramı öncesi indirim kampanyası başlattı.Hem derin dondurucu hem de buzdolabı olabilen yeni teknolojisiyle beğeni toplayan ürünlerinin yanı sıra, ev tipi derin dondurucuları ile kurban bayramında insanların et saklama derdini son veren Uğur Derin Dondurucu, Kurban Bayramı öncesi kampanya başlattı.Kavurma geleneğinin artık unutulduğunu ve artık etlerin derin dondurucularda ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirten Uğur Soğutma yetkilileri, “Daha önce 7 yıl garanti kampanyası başlatmıştık.

Uğur Soğutma’dan Kurban Bayramı öncesi indirim kampanyası

Derin dondurucu denilince akla gelen ilk markaların başında gelen Uğur Derin Dondurucu, teknolojisiyle yiyecekleri uzun süre taze tutan ve farklı saklama imkanları sunan ürünleri ile Kurban Bayramı öncesi indirim kampanyası başlattı.
Hem derin dondurucu hem de buzdolabı olabilen yeni teknolojisiyle beğeni toplayan ürünlerinin yanı sıra, ev tipi derin dondurucuları ile kurban bayramında insanların et saklama derdini son veren Uğur Derin Dondurucu, Kurban Bayramı öncesi kampanya başlattı.
Kavurma geleneğinin artık unutulduğunu ve artık etlerin derin dondurucularda ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirten Uğur Soğutma yetkilileri, “Daha önce 7 yıl garanti kampanyası başlatmıştık. Şimdi de 5 çekmeceli ve 5+1 çekmeceli derin dondurucularımızda kampanyamız devam ediyor. Bunun yanında günümüzün son teknolojisi kullanılarak ürettiğimiz derin dondurucular 10 saat elektrik kesintisi olsa bile içerisinde saklanan yiyeceklerinizi bozulmadan muhafaza etme özelliğine sahip. Düşük enerji tüketimi ve farklı ihtiyaçlara cevap veren bölmeleriyle evlerin en büyük yardımcısı derin dondurucularda Kurban Bayramı öncesi özel kampanya başlattık. Kampanyamızdan faydalanmak isteyenler Uğur yetkili bayilerine ya da kurumumuza ait www.ugur.com.tr sitemizi ziyaret edebilirler” dedi.

Uğur Soğutma’dan Kurban Bayramı öncesi indirim kampanyası

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