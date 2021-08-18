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Uğurcan Çakır için istenen rakam açıklandı

18.08.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır hakkında konuştu.

Uğurcan Çakır için istenen rakam açıklandı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, Radyospor'a yaptığı açıklamada, Uğurcan Çakır için Valencia'dan teklif aldıklarını ama kabul etmediklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu açıklamasında milli kalecinin bonservisi hakkında "Uğurcan Çakır'ı 15 milyon Euro'nun altında bir fiyata asla vermeyiz. Üstünde bir teklif olmalı" ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibi Valencia'dan teklif geldiğini doğrulayan Ahmet Ağaoğlu "Valencia'dan teklif geldi. Kiralık satın alma opsiyonlu bir teklifti. Kabul etmedik. Ne önerdikleri önemli değil. 'Kiralık olarak düşünmüyoruz' dedik." açıklamasını yaptı.

Trabzonspor yönetimi, Valencia'nın 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren teklifini reddettiği kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı.

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Trabzonspor Uğurcan Çakır
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