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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını artırabileceğini söyledi

BBC BBC
20.05.2024 08:28
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Harkov’da elde ettikleri son kazanımların ardından ülkesinin kuzey doğusuna yönelik saldırılarını daha da artırabileceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını artırabileceğini söyledi

AFP haber ajansına konuşan Zelenskiy, ülkenin hava filosunun yetersiz olduğunu ifade etti ve müttefiklerin daha fazla hava savunma ve savaş uçağı göndermesi çağrılarını yeniledi.

Ukrayna'nın hava kabiliyetleri hakkında bilgi veren Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'yı savunmak için ihtiyacımız olanın yaklaşık yüzde 25'ine sahibiz” dedi.

Ukrayna lideri Rusya’nın hava üstünlüğüne sahip olmaması için kendi filolarında 120-130 modern uçağın bulunması gerektiğini dile getirdi.

ABD kısa bir süre önce Ukrayna için askeri desteği de içeren 61 milyar dolarlık yeni bir yardım paketini onayladı.

Rus güçleri kısa bir süre önce Ukrayna'nın kuzeydoğu sınırında, ülkenin ikinci büyük şehri Harkov yakınlarındaki bazı köyleri ele geçirerek yeni bir taarruza başladı.

Harkov bölge valisi Oleg Synegubov Cumartesi günü yaptığı açıklamada bir hafta içinde yaklaşık 10 bin kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin doğu sınırını “potansiyel düşmanlara” karşı güçlendirmek için 2,3 milyar Euro'nun üzerinde harcama yapacağını açıkladı.

Bu sınır Rusya, Belarus ve Ukrayna'yı kapsıyor.

Zelenskiy, AFP'ye yaptığı değerlendirmede cephede daha fazla askere ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

“Ciddi sayıda tugay var, mevcut tugaylar, bunların büyük bir kısmı boş. Askerlerin normal bir rotasyona sahip olması için bunu yapmamız gerekiyor. Böylece moralleri de düzelecektir.”

Bu konuyla ilgili yeni bir seferberlik yasası Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Yeni kurallara göre, asker sayısını artırmak amacıyla savaşa katılma yaşı 27'den 25'e indirildi.

Zelenskiy Şubat ayında, Rusya işgalinde 31 bin Ukraynalı askerin öldüğünü açıkladı.

Ukraynalı yetkililer genellikle kayıp rakamlarını kamuoyuna açıklamıyor ve diğer tahminler çok daha yüksek.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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