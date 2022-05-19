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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 8. kafile Elazığ'a geldi

19.05.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1261'e yükseldi - Ahıska Türklerinden Zara Alhayal: - "Vatanımıza geri döndük. Burası benim çocuklarımın vatanıdır. Müslüman, Müslümana sahip çıktığı için çok memnunuz"

ELAZIĞ (AA) - Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 8. kafile Elazığ'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 148 Ahıska Türkü, Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu'nun da bulunduğu ekip tarafından çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, işlemlerinin ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Kente gelen 8. kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1261'e ulaştı.

Ahıska Türklerinden Gülşen Serverova, AA muhabirine, Ukrayna'da savaştan dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Ana vatana dönmelerini sağlayan devlet yetkililerine teşekkür erden Serverova, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Ukrayna'da savaşla beraber çok zorluk yaşadık. Çok şükür kurtulduk. Yurdumuza kavuştuk." diye konuştu.

Emine Muratoğlu (9) da savaş içindeyken Türkiye'ye gelmeyi hayal bile demediğini, her gününün korku içinde geçtiğini anlatarak, "Savaşın içinde hep Türkiye'ye geleceğim günü düşünüyordum. Orada hep korku içindeydik. Burada bizi çok iyi karşıladılar. İlk başlarda Türkiye’ye gelemeyeceğimizi düşünüyorduk. Şimdi Türkiye’mize getirdiler bizi. Biz çok mutlu olduk. Allah razı olsun." dedi.

Zara Alhayal da bir anda kendilerini savaşın içinde bulduklarını dile getirerek, "Savaştan kaçıyoruz. Vatanımıza geri döndük. Burası benim çocuklarımın vatanıdır. Müslüman, Müslümana sahip çıktığı için çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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