Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölmesine ilişkin dava başladı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapsi istenen sanık Burak Ercan hakim karşısına çıktı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Burak Ercan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Beykoz'da köpek çiftliği bulunduğunu söyleyen Ercan, köpek eğitmenliği yaptığını belirtti.

Savunmasında, olaydan 5-6 ay önce Anzhelika Srabiants'la tanıştıklarını ve sevgili olduklarını ifade eden sanık, "Alkol veya uyuşturucu kullandığı zaman paranoya derecesinde kıskançlık gösteriyordu. Kırmızı reçeteli psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Daha önce defalarca intihar girişimi oldu. Telefonuma gönderdiği mesajlarda sürekli kendisini öldüreceğini söylüyordu." dedi.

Srabiants'ın birlikte gittikleri restoranda uyuşturucu kullandığını öne süren sanık, "O yüzden tartıştık, bana küstü. Restorandan ayrıldık, Sancaktepe'deki evime doğru harekete geçtik. Taksiye bindiğinde kendinde değildi. Kıskançlıkla ilgili tartışma çıkardı. Eliyle alnımın sol tarafına vurdu. Yüzüğü alnıma geldi ve kanadı. Taksi seyir halindeyken kapısını açtı. Ben de taksiciye "Dur abi, bak ne yaptı alnıma, bırak insin" diyerek alnımı gösterdim. Araçtan indi." diye konuştu.

Anzhelika Srabiants'ın araçtan inmesinin ardından birkaç kişinin laf attığını gördüğünü söyleyen sanık, "Koruma amaçlı taksiden indim. Anzhelika'yı gençlerin yanından uzaklaştırdım. Maktule, uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğunu, durumunun iyi olmadığını ve en iyisinin evime gitmemiz olduğunu söyledim. Evime gittik." ifadelerini kullandı.

- "Korku ve kaygıyla yanına koştum"

Ercan, eve gittiklerinde aralarında tartışma olmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Balkon yönünden maktulün sesinin geldiğini fark ettim. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma, bağırıp çağırma şeklinde taşkınlıklar yaptı. Bunları anlattığımda hiçbir zaman kabul etmediği için ertesi gün ona göstermek üzere cep telefonumun video kaydını açtım. O ana kadar balkondan sarktığının farkında değildim. Video kaydından 3-4 saniye sarktığını fark edince korku, kaygı ve panikle telefonu bırakıp yanına koştum. Önce elbisesinden tutup çekmeye çalıştım, elbisesi kaydı. Sonra kollarından tuttum. Çekerken, maktul de ayağıyla duvara tutunup çıkmaya çalıştı, o ara kaydı. Sağ elimin dördüncü parmağı çalışmamaktadır. Anzhelika yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. O da gücümün çekmeye yetmeyeceğini anladı."

- "Aramızda öldürmemi gerektirecek husumet yoktu"

Kemeriyle maktulü çekebileceğini düşündüğünü iddia eden sanık, "Tek elimle maktulün kolundan tutup, diğer elimle kemerimi çıkarıp çekmeye uğraşırken elleri kaydı ve düştü. Yüksek bir ses geldi, ben de koşarak aşağıya indim. 112 ve 155'i arayıp yardım istedim. Maktulü itmedim, atmadım. Öldürmemi gerektirecek hiçbir husumet yoktu aramızda. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı beyanında, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı Aydın Mollaoğlu ise Ercan'ın Anzhelika Srabiants'ı öldürmesi için bir neden bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Burak Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın erkek arkadaşı olan sanık Burak Ercan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Ercan'ın "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

