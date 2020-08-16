Ula Belediyesinden asfalt çalışması

Ula’nın Kızılyaka Mahallesi ile Yeşilçam Mahallesini birbirine bağlayan ve tahrip olan 3,5 km uzunluğundaki yolda Ula Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapıldı.

Tahrip olan bağlantı yolunun asfalta kavuşması sonrası açıklama yapan Kızılyaka Mahalle Muhtarı Selma Şensoy Çetin ve Yeşilçam Mahalle Muhtarı Salih Yayyalı, “Mahallemizin uzun yıllardır süregelen sorununu çözen Belediye Başkanımız İsmail Akkaya’ya mahallerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

Ula’ya bağlı 30 mahallenin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını belirten ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 30 Mahallemizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışıyoruz, yapmamız gereken çok işimiz var bunun farkındayız hemşehrilerimiz ile birlikte refah, temiz bir Ula’yı birlikte inşa ediyoruz” dedi.

