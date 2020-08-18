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Ula’da 460 dönümlük alan mera olarak hizmet verecek

MUĞLA HABERLERİ  | 18.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ula İlçesi Kızılyaka ve Çörüş Mahalleleri arasında bulunan 460 dönümlük alanın büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta mera olarak kullanılması için Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ula Belediyesi arasında protokol imzalandı.İmza töreninde konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Bekir Pakdemirli önderliğinde başlatılan Tarım Seferberliğinde Muğla’da bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Muğla’nın Ula İlçesi Kızılyaka ve Çörüş Mahalleleri arasında bulunan 460 dönümlük alanın büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta mera olarak kullanılması için Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ula Belediyesi arasında protokol imzalandı.
İmza töreninde konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Bekir Pakdemirli önderliğinde başlatılan Tarım Seferberliğinde Muğla’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kurumumuz ve yerel yönetim olarak ilk defa Ula Belediyesi ile böylesi güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin ortağı olan Ula Belediye Başkanımız İsmail Akkaya’ya ve ekibine bu duyarlı projede göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum” dedi.
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ise, "Belediye olarak asli olan görevlerimizin yanı sıra bölgemizde bulunan atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak ve hemşehrilerimize hizmeti çeşitlendirmek ilk günden itibaren izlediğimiz amaçtı. Daha önce 1980 yılında burada Tarım Teknikeri olarak görev yapmıştım, bu merayı tekrardan canlandırmak ve halkımızın hizmetine sunmak için böyle bir projede yer almaktan onur duyuyorum. 460 dönümlük bu alanın etrafını belediye olarak çevirip, Tarım ve İl Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde modern merayı bu alana kuracağız" ifadelerini kullandı.

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