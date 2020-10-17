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Ulaşım filosuna güçlü takviye

BURSA HABERLERİ  | 17.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

Bir taraftan yeni yatırımlarla ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan toplu taşımayı daha konforlu hale getirmek için gerek Burulaş’a ait otobüsleri gerekse de Özel Halk Otobüslerini yenilemeye devam ediyor.

Bir taraftan yeni yatırımlarla ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan toplu taşımayı daha konforlu hale getirmek için gerek Burulaş’a ait otobüsleri gerekse de Özel Halk Otobüslerini yenilemeye devam ediyor. Son 3 yılda 88 yeni aracı Burulaş filosuna kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni alınacak 85 araçla ilgili ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzaladı.
Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da toplu taşıma araçlarını vatandaşlar için daha cazip hale getiriyor. Son 3 yılda otobüs filosunu gençleştirip, daha konforlu hale getirmek amacıyla 88 yeni aracı Burulaş bünyesine dahil eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 85 adet 12 metrelik klimalı, engelli rampalı sıfır araç ile 8 metrelik hediye bir aracı filoya dâhil ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yeni otobüsler için 112 milyon TL’ye tamamlanan ihaleyi alan FSM Demirbaş Otomotiv Firması’nın sahibi Mustafa Demirbaş arasında sözleşme imzalandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu ulaşımın cazip hale gelmesi amacıyla T2 Tramvay hattında inşaatın başlamasından, deniz ulaşımında 39 TL’lik tek fiyat uygulamasına geçilmesine, Bursaray’da bekleme sürelerini 2 dakikaya indirecek sinyalizasyon yatırımından mikrobüs ve BursaKart Mobil projelerine kadar önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Yeni yollar, köprülü kavşaklar ve raylı sistem yatırımlarının bir taraftan devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ancak sadece bu fiziki yatırımlarla ulaşım sorununu tamamen çözemeyiz. Nüfusumuz her yıl 50-60 bin artarken, trafiğe çıkan araç sayısı da sürekli artıyor. Bizim öncelikle Bursa’da toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmamız gerekli. Bunun için de toplu ulaşımı halkımız için cazip ve konforlu hale getirmeliyiz. Bu nedenle sürekli yeni hatlar oluşturuyoruz ve toplu ulaşım araçlarını yeniliyoruz. Son 3 yılda aldığımız 88 yeni araçtan sonra şimdi de 85 yeni aracımızla ilgili ihale süreci tamamlandı ve firma ile sözleşme imzaladık. Yeni gelecek araçlarla filomuz 547 araca çıkmış olacak. Bu yeni araçlarla hem yoğunluğu azaltmayı hem de ihtiyaç duyulan hatları beslemeyi planlıyoruz. Bursa’mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

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