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Ulaş’ta Hasta Kurtarma Operasyonu

SİVAS HABERLERİ  | 01.02.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastalardan Sabri Zafer, Ulaş İlçe Özel İdaresi ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışması sonrası hastaneye ulaştırıldı.Edinilen bilgiye göre Ulaş’a 20 kilometre uzakta bulunan Örenlice köyünde yaşayan Sabri Zafer (50) rahatsızlanarak 112’den yardım istedi.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastalardan Sabri Zafer, Ulaş İlçe Özel İdaresi ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışması sonrası hastaneye ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre Ulaş’a 20 kilometre uzakta bulunan Örenlice köyünde yaşayan Sabri Zafer (50) rahatsızlanarak 112’den yardım istedi. Köy yolu kar nedeniyle kapalı olduğunu için 112 ekipleri hastaya ulaşmakta güçlük çekti. İlçe Özel idaresi ekiplerinin 5 saat süren zorlu çalışması ile köy yolu ulaşıma açıldı. Zafer 112 ekipleri tarafından alınarak Ulaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zafer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Asılsız ihbarda bulunmayın
İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, asılsız ihbarların yardım bekleyen hastalara ulaşılmasında gecikmelere neden olduğu belirtilerek, “Karla mücadele ekiplerine gelen asılsız ihbarlar, ekiplerin farklı bölgelere yönlendirilmesine yol açılıyor. Vatandaşlarımızın, zaman kaybına yol açan ve daha önemli bir durumda olan vatandaşımıza ulaşılmaya da engel olan bu tür asılsız ihbarlara karşı duyarlı olması gerekiyor. Diğer yandan sürücülerin uyarılara dikkat ederek, yola kar lastiği olmadan ve yanlarında zincir bulundurmadan çıkmamaları büyük önem arz ediyor.”denildi.

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