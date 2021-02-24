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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu 26 Şubat’ta Zonguldak’ta

24.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat 2021 Cuma günü Zonguldak’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacak.Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun Zonguldak programını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat 2021 Cuma günü Zonguldak’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun Zonguldak programını açıkladı. 26 Şubat 2021 Cuma günü Zonguldak’a gelecek olan Bakan Karaismailoğlu, programa Filyos Liman incelemesi ile başlayacak. Bakan; ardından Mithatpaşa Tünelleri Şantiyesi’ni ziyaret edecek. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Filyos Limanı ile ilgili brifing alacak. Karaismailoğlu ardından Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediye Başkanlığı ve AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek.
Bakan Karaismailoğlu, Kozlu Köprülü Kavşağı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi mevkisinde yapımı süren köprülü kavşakta incelemelerde bulunacak.

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