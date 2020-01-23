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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu

SİİRT HABERLERİ  | 23.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu

SİİRT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

İskurt, beraberinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile Vali Ali Fuat Atik'e ziyarette bulundu.

Atik görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi onurlandıran bakan yardımcımıza ilimiz genelinde ulaştırma alanında yaşanan sorunlar, devam etmekte olan projeler ve planlanan çalışmalarımızla ilgili bilgi sunduk." dedi.

İskurt ve beraberindekiler daha sonra Siirt Havalimanı'nda incelemede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
siirt Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt

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