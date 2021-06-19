Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Isparta İl Başkanlığında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün engellere ve engellemelere rağmen, millete hizmet etmekten ve Türkiye'yi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacaklarını söyledi.

Bakanı Karaismailoğlu, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Isparta'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Vali Ömer Seymenoğlu ile bir süre görüştü. Buradan Isparta Belediyesine geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettikten sonra esnafla bir araya geldi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığa giden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i rahmetle andı. Demirel'in Boğaz Köprüsü'nü hayata geçiren kişi olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin o dönem çok eleştiri aldığını ancak bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günlük yaklaşık 200 bin aracın geçtiğini kaydetti.

Aynı zihniyetin değişmediğini ve 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her dev eser ve hizmetlerde bu eleştirileri gördüklerini anlatan Karaismailoğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu ve bu kirli propagandanın son hedefi de Kanal İstanbul. Yalan yanlış haberlerle kirli algı operasyonlarına başvuruluyor." diye konuştu.