Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İkizdere'deki taş ocağına ilişkin açıklama yaptı: (2)

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cevizli Taş Ocağı'nın 70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletileceğini belirterek, "Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır." dedi. Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililerle, Rize'nin İyidere ilçesinde inşası devam eden İyidere Lojistik Limanı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın toplantısı düzenleyen Karaismailoğlu, "Bu taş ocağı 70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletilecektir. Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır. Hazine'ye ait ocak çalışma sahasında tarla yoktur, kesinlikle tarlalara dokunulmayacaktır. Taş ocağı için iki ruhsat verildiği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sadece tek ruhsatlı bir çalışma söz konusudur. 100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadeler tamamıyla gerçek dışıdır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, her projede, doğaya olan hassasiyetleri nedeniyle en ince ayrıntıya kadar işleri planladıklarını vurgulayarak, "Örneğin Rize'ye tekrar gelen Maden İşleri Genel Müdürlüğünün teknik ekibi, bölgeye alternatif bir ocak olup olmadığını tekrar araştırmış ve başka uygun bir ocak olmadığını tutanak altına almıştır. Yani Rize'yi önümüzdeki on yıllarda katbekat zenginleştirecek İyidere Lojistik Liman inşaatımızın ihtiyacı olan taş niteliğini sadece bu noktadan karşılayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Türkiye, dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır" Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları bütün projelerin devlet aklıyla düşünülen, gelecek yüzyılı planlayan, gelecek nesillerin bugünden daha iyi yaşaması için yapılan işler olduğuna işaret etti. Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları aşa, işe, üretime dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı yaptık. Bu plan doğrultusunda yaptığımız tüm projelerimiz ulaşımın her modunda dünyanın ticari koridorlarında oyun kurucu ülke olmak içindir. Projelerimiz, yapımları sırasında 2 yıl minimum düzeyde sıkıntı verebilir. Fakat projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir. Anadolu, Avrupa'dan uzak Asya'ya, Afrika'dan Kuzey Avrupa ve Rusya'ya, Akdeniz'den Basra Körfezi'ne ve oradan Hint Okyanusu'na bütün yolların hem deniz hem de kara köprüsüdür. Başta, bugünden İngiltere'den Çin'e ulaşan Orta Koridorun hakimi olmuş bir ülke olarak, yatırım yapmak ve ulaşımın her modunda jeopolitik imkanlarımızı ekonomik kazanımlara dönüştürmek durumundayız."

Karaismailoğlu, Akdeniz'in ürünlerini Karadeniz'e, Karadeniz'in bereketini Akdeniz'e taşıyacak lojistik altyapıyı kurduklarına dikkati çekerek, "Limanlarımızla bu büyük resmi başarıya ulaştıracağız. Tamamlamak üzere olduğumuz Filyos Limanı'mız, kabiliyetlerini her geçen gün artırdığımız Trabzon Limanı'mız ve nihayet İyidere Limanı'mızla Karadeniz'i kucaklayan kıyılarımız boyunca, dünyanın yeni ticaret gölü Karadeniz'in ticaretine hükmedeceğiz. Elbette bütün bunlar olurken, bizim için doğamızın, toprağımızın da gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması çok çok kıymetlidir. Biz devlet olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz." dedi. Çocuklara en yüksek ekonomik faydayı sunacak işleri yaparken, doğaya da mümkün olan en az müdahaleyle ilerlediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Projelerimizi tamamladığımızda proje alanlarını eskisinden daha zengin bir toprak ve bitki örtüsüyle bırakacağız. Cevizli Taş Ocağı'ndaki faaliyetler tamamlandıktan sonra, buralarda zarar gören bir ağacın yerine, 10 ağaç dikeceğiz. Hükümetlerimiz dönemindeki fidanlarımızı toprakla buluşturma seferberliği, dünyanın büyük takdirini kazanmıştır. Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, sadece kara yolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eş değer karbondioksit salımını ortadan kaldırdığını aktardı. Sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, istisnasız tüm ulaştırma projelerinin çevre karnesinin işte böyle bir tabloyu ortaya koyduğunu aktardı. - "Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de Rize'nin, Trabzon'un evlatlarıyız" Karaismailoğlu, halkın teveccühü ve güveniyle bugünlere geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bizlere verdiğiniz sorumlulukla büyük işler başardık. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, 21 Temmuz 2020'de Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfinin müjdesini vermişti. Yakın zamanda Karadeniz Havzası petrol, doğal gaz ve daha birçok yer altı kaynaklarının çıkarıldığı enerji bölgesi olacak. 2023 yılında tamamlayacağımız Rize İyidere Lojistik Limanı ile de Rize'mizi lojistik üssü yapacağız. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacaktır. Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara girişmiştir. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacaktır."