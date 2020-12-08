Ülke genelinde trafik denetimleri

Ülke genelinde 3-4 Aralık'ta yapılan trafik denetimlerinde, 6 bin 201 sürücünün kırmızı ışık, 12 bin 931 sürücünün ise hız limiti ihlali yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Başkanlığı koordinesinde 3-4 Aralık'ta ülke genelinde trafik ışık ve işaretlerini ihlal edenlerin tespiti için ihbarlı kırmızı ışık denetimi, hız limitlerini aşanların tespiti için radarla hız denetimi ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İhbarlı kırmızı ışık denetiminde 20 bin 859 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kontrollerde, 6 bin 201 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 779 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi.

Çeşitli nedenlerle 143 aracın trafikten men edildiği denetimde, 4 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetim kapsamında tespit edilen 9 bin 240 trafik kural ihlaliyle ilgili araç plakalarına ve sürücülere ceza kesildi.

- Yaklaşık 13 bin araç hız kurallarına uymadı

Yurt genelindeki radarlı hız denetimlerinde ise 12 bin 931 sürücünün hız limitlerini aştığı tespit edildi.