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Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon TL dolandırıcılık yapan 7 şahıs tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort bayan temini vaadi ile dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort bayan temini vaadi ile dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 1’i kadın 6 erkek şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden ülke genelinde vatandaşları arayarak eskort bayan temini vaadi ile örgüt üyelerinin hesaplarına para havalesi yaptırarak yaklaşık 1 milyon TL kazanç sağlayan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı.

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