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Ülke genelindeki denetimlerde 642 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi

09.02.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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Ülke genelindeki denetimlerde 642 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ülke genelinde düzenlediği denetimlerde, 642 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 17 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 5 bin 111 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik 5-7 Şubat'ta ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Toplam 30 bin 998 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 779 sürücünün belgesiz olarak bu araçları kullandığı, 401 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi.

Ayrıca 1360 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 106 motosiklet ile motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı saptandı.

Denetimler kapsamında, 642 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 17 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 5 bin 111 trafik kural ihlali tespit edilerek, cezai işlem uygulandı.

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