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Ülke karıştı! Fenerbahçe maçı öncesi herkes şokta

13.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i mağlup ederek 3 puanlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi 3 puan hesapları yapan Jorge Jesus ve öğrencileri çalışmalarını bu yönde sürdürürken, Rennes cephesinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ülke karıştı! Fenerbahçe maçı öncesi herkes şokta
Baptiste Santamaria

Baptiste Santamaria

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Rennes
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan mutlak 3 puan alarak 2'de 2 yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler çalışmalarını tam gaz sürdürürken, Rennes kulübüne kötü haber geldi.

4-5 AY YOK!

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Fransız ekibinde önemli isimlerden biri olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Baptiste Santamaria'nın, ligde oynanan ve Rennes'in 5-0 kazandığı Auxerre mücadelesinde yaşadığı sakatlığın oldukça ciddi olduğu öğrenildi. Fransız ekibinin kilit isimlerinden biri olan Baptiste Santamaria'nın yaklaşık 4-5 ay sahalarda uzak kalmasının beklendiği de gelen bilgiler arasında.

MORALLER BOZULDU

Baptiste-Santamaria

Fransız oyuncu, takımının ligde Auxerre'i maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahayı sedye ile sahayı terk etmişti. Santamaria, geçtiğimiz sezon Rennes ile çıktığı 45 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Alınan bu haber Rennes cephesinde moralleri bozarken, taraftarlar bu haberin altına yüzlerce yorumda bulundu.


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