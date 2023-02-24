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Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı! Türkiye için Şampiyonlar Ligi ihtimali artık çok daha yakın...

24.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Bu sonuçların ardından ülke puanı sıralaması da yavaş yavaş netlik kazandı.

Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı! Türkiye için Şampiyonlar Ligi ihtimali artık çok daha yakın...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla sona erdi. Oynanan 16 karşılaşmanın ardından takımlar adlarını son 16 turuna yazdırdı. Temsilcimiz Trabzonspor ise Konferans Ligi’nde Basel’e 1-0’ın rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde; Bayer Leverkusen, Sporting CP, Juventus, Sevilla, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turu biletini alırken; UEFA Konferans Ligi’nde ise Anderlecht, Lazio, AEK Larnaca, FC Sheriff, Fiorentina, Lech Poznan, Basel ve Gent tur atlayan takımlar oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA BÜYÜK AVANTAJ

Ceferin_UEFA

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önünde 11. sırada bulunan Sırbistan ve 10. sırada bulunan Avusturya'nın Avrupa kupalarında temsilcisi kalmadı. Ülkemizi ise turnuvanın devamında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor temsil edecek. Ekiplerimizin topladığı puanlar çok kritik olacak.

İŞTE SON SIRALAMA

1 İngiltere: 103,8
2 İspanya: 89,7
3 Almanya: 80,6
4 İtalya: 74,3
5 Fransa: 60,3
6 Hollanda: 57,3
7 Portekiz: 54,7
8 Belçika: 39,4
9 İskoçya: 36,4
10 Avusturya: 34
11 Sırbistan: 32,3
12 TÜRKİYE: 31,5
13 İsviçre: 29,67
14 Çekya: 29,05

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

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