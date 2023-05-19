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  4. Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 120+9'da gelen gol kaderimizi tayin etti! Lig birincisi olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidebilecek mi? İşte tüm detaylar...

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 120+9'da gelen gol kaderimizi tayin etti! Lig birincisi olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidebilecek mi? İşte tüm detaylar...

19.05.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 2022/23 sezonunu 12. sırada tamamladı. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor'un katkılarının olduğu sıralamada en yakın rakibimiz İsviçre olmuştu. Fiorentina'nın Konferans Ligi yarı finalinde Basel'i 120+9'da mağlup etmesi sonrası 2024/25 sezonunda Avrupa'ya kaç takım göndereceğimiz netleşmiş oldu.

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 120+9'da gelen gol kaderimizi tayin etti! Lig birincisi olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidebilecek mi? İşte tüm detaylar...

2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması da netleşmiş oldu. 2022-23’ü, UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 11.800 puanla tarihimizdeki en iyi dereceyle tamamladık.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FİNALİN ADI: SEVİLLA - ROMA

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu. Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

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UEFA Konferans Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Rakiplerini mağlup eden West Ham United ile Fiorentina finale yükseldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, 7 Haziran’da Çekya’nın başkenti Prag’daki Eden Arena’da oynanacak.

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Ülke puanı sıralamasındaki rakibimiz İsviçre'nin temsilcisi Basel'in Fiorentina'ya elenmesinin ardından yerimiz netleşti. Türkiye, 32.100 puanla 12. sırada yer alırken 31.675 İsviçre 13. sırada kaldı. İsviçre’ye geçilmediğimiz için 2024-25’te Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne Play-Off, lig ikincisi 2. ön elemeden katılacak.

Buna göre;

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu

Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

Lig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Eleme Turu

Türkiye Kupası galibi: Avrupa Ligi Play-Off Turu


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