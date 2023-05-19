Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 120+9'da gelen gol kaderimizi tayin etti! Lig birincisi olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidebilecek mi? İşte tüm detaylar...

2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması da netleşmiş oldu. 2022-23’ü, UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 11.800 puanla tarihimizdeki en iyi dereceyle tamamladık.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu. Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Rakiplerini mağlup eden West Ham United ile Fiorentina finale yükseldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, 7 Haziran’da Çekya’nın başkenti Prag’daki Eden Arena’da oynanacak.
Ülke puanı sıralamasındaki rakibimiz İsviçre'nin temsilcisi Basel'in Fiorentina'ya elenmesinin ardından yerimiz netleşti. Türkiye, 32.100 puanla 12. sırada yer alırken 31.675 İsviçre 13. sırada kaldı. İsviçre’ye geçilmediğimiz için 2024-25’te Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne Play-Off, lig ikincisi 2. ön elemeden katılacak.
Şampiyon: Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu
Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu
Lig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. Eleme Turu
Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Eleme Turu
Türkiye Kupası galibi: Avrupa Ligi Play-Off Turu