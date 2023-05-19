Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 120+9'da gelen gol kaderimizi tayin etti! Lig birincisi olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidebilecek mi? İşte tüm detaylar...

2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması da netleşmiş oldu. 2022-23’ü, UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 11.800 puanla tarihimizdeki en iyi dereceyle tamamladık.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FİNALİN ADI: SEVİLLA - ROMA

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu. Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Rakiplerini mağlup eden West Ham United ile Fiorentina finale yükseldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, 7 Haziran’da Çekya’nın başkenti Prag’daki Eden Arena’da oynanacak.

İŞTE GÖNDERECEĞİMİZ TAKIM SAYISI

Ülke puanı sıralamasındaki rakibimiz İsviçre'nin temsilcisi Basel'in Fiorentina'ya elenmesinin ardından yerimiz netleşti. Türkiye, 32.100 puanla 12. sırada yer alırken 31.675 İsviçre 13. sırada kaldı. İsviçre’ye geçilmediğimiz için 2024-25’te Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne Play-Off, lig ikincisi 2. ön elemeden katılacak.

Buna göre;

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu

Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

Lig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Eleme Turu

Türkiye Kupası galibi: Avrupa Ligi Play-Off Turu



