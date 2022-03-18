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Ülker ürünleri, eStar uzmanlığı ve Amazon güvencesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde

18.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan: - "MENA operasyonunun ilk ayağı olan BAE’de satışları mart ayında başlatırken, ABD için ise yılın ikinci çeyreğini öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl Ülker ve Godiva ürünlerini Avrupalı tüketicilerin beğenisine sunan eStar, şimdi de Ülker ürünlerini Birleşik Arap Emirlikleri’nde satışa sunuyor.

eStar'dan yapılan açıklamaya göre, ürünlerini tüketicilerine Amazon güvencesiyle ulaştıran şirket, coğrafi genişleme stratejisi çerçevesinde operasyonlarına yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu ülkelerini, ikinci çeyreğinde de ABD’yi ekleyecek.

2021 yılında onlarca Ülker ürününü Amazon Avrupa’da açılan online “Ülker Shop” mağazası aracılığıyla İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa ve Almanya’da Amazon güvencesiyle tüketicilerin beğenisine sunan eStar, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki operasyonlarını ise Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) başlattı. Yıldız Holding’in online kanal satış şirketi eStar, Ülker’in çikolata, bisküvi, şekerleme & sakız olmak üzere 3 kategorideki ürünlerini Amazon’un güvenilir teslimat seçenekleriyle MENA bölgesindeki tüketicileriyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, geçen sene Amazon aracılığıyla Avrupa’daki birçok tüketici grubuna ulaşma fırsatı bulduklarını belirterek şimdi de yine Amazon’un güvenilir teslimat seçenekleri ve geniş bir müşteri portföyü sunan global ağından faydalanarak operasyonlarını MENA bölgesine genişlettiklerini ifade etti.

- "Pazar genişlemesi devam ediyor"

Coğrafi genişleme stratejisi çerçevesinde eStar’ın pazarlarını geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Pehlivan, “Ülker Shop ürünlerini Amazon platformundan başlayarak, gelişen altyapı imkânları doğrultusunda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra tüm Kuzey Afrika ülkelerinde ve ABD’de de satışa sunmayı hedefliyoruz. MENA operasyonunun ilk ayağı olan BAE’de satışları mart ayında başlatırken, ABD için ise yılın ikinci çeyreğini öngörüyoruz. Bu ülkelerdeki online satışlarda müşterilerimizin tüm e-ticaret tedarik ve pazarlama operasyonlarını biz yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

- eStar, online ticaretin her alanında var

eStar, markaları e-ticaret ekosistemine taşıma ve e-ticarete özel ürün ve hizmetler sunma misyonuyla Yıldız Holding bünyesinde 2019 yılında kuruldu. Yıldız Holding markaları dışında da e-ticaret yapmak isteyen şirket ve markalara, kanala özel olarak kurduğu uzman ekiplerle hizmet veren eStar, hem global hem de yerel birçok pazaryerinde müşterilerinin tüm e-ticaret tedarik ve organizasyonunu üstleniyor. Şirket, ek olarak godiva.com.tr’nin tüm pazarlama ve operasyon süreçlerini de yönetiyor.

eStar Global Operasyonlar Lideri Kunter Aşkın, faaliyetlerindeki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"eStar Global olarak, global pazarlarda ürünleriyle müşterinin ilgi ve takdirini kazanan markalarımızı, doğru iletişimle ve kaliteden ödün vermeden, tüketicilerimizle buluşturma hedefimizin sıradaki adımını da atmaktan mutlu ve gururluyuz. Uzman ekibimiz sayesinde, farklı bölgelerdeki operasyonel, müşteri beklentileri ve regülatif kural ve kaidelerin yarattığı farklılaşmaların üstesinden başarıyla geldiğimizi düşünüyoruz. Sektörümüzde, olabildiğince fazla coğrafyada online operasyonları hakkıyla gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olmak adına gereken deneyim ve birikimi kazanma yolunda öncü adımları atmak bizim için çok önemli."

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