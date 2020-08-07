Ülker’den 2020’nin ilk yarısında 4,5 milyar TL ciro

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk yarısında da büyümesini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazıda da yer aldığı üzere Ülker Bisküvi, 2020 yılı ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştırdı.

Şirketin, Faiz Amortisman Önceki Karı (FAVÖK) ise yüzde 22,5 artışla 795 milyon TL oldu. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 649 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Ülker Bisküvi'nin, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 23,8, Türkiye operasyonları yüzde 17,9 büyüdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Türkiye’de ve tüm dünyada pandemi nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ve şirket olarak bu dönemde de üretim, satış ve dağıtım faaliyetleriyle, ihracata aynı şekilde devam edildiğini belirterek, Ülker Bisküvi’nin yılın ilk yarısında da büyümesini devam ettirdiğini bildirdi.

Gıda sektörünün ülke ekonomisi ve ihracatı için önemli bir sektör olduğuna dikkati çeken Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk yarıyıl finansal sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti: