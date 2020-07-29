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Ülkinar Nine evine kavuştu

ERZURUM HABERLERİ  | 29.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Şenkaya İlçesi Aşağı mahallede tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ülkünar Örnek yeni evine kavuştu.Tek başına yaşayan Ülkünar Örnek’in yaşadığı evin yıkılma tehlikesi olduğundan dolayı Şenkaya Kaymakamlığı SYDV Tarafından yeniden yapılarak Ülkünar Örnek’e evini teslim ettiler.Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “Ülkinar Ninemize söz verdiğimiz gibi SYDV tarafından evini yeniden yaparak bugün teslim ettik.

Şenkaya İlçesi Aşağı mahallede tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ülkünar Örnek yeni evine kavuştu.
Tek başına yaşayan Ülkünar Örnek’in yaşadığı evin yıkılma tehlikesi olduğundan dolayı Şenkaya Kaymakamlığı SYDV Tarafından yeniden yapılarak Ülkünar Örnek’e evini teslim ettiler.
Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “Ülkinar Ninemize söz verdiğimiz gibi SYDV tarafından evini yeniden yaparak bugün teslim ettik. Güle güle otursun. Ülkinar ninemizin her zaman yanındayız” dedi.
Ülkünar Örnek ise, “Yeni evime kavuştum çok mutlu oldum, Allah Devletimize zeval vermesin Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun bana evimi yapıp teslim ettiler” dedi.

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