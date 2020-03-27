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Ülkü Ocakları evde oturan çocuklar için kitap seferberliği başlattı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Muğla Ülkü Ocakları tarafından koronavirüs nedeniyle eğitimlerine evde devam etmek durumunda kalan öğrencilere yönelik kitap seferberliği başlatıldı.Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Demirel tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan seferberlikle ilgili Demirel, “Eğitimine evinde devam edip yorumda bir arkadaşını etiketleyen 100 öğrenci kardeşime arkadaşıyla beraber Ülkü Ocaklarının Kür Şad Destanı kitabını hediye olarak gönderiyorum” paylaşımını yaparak MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e destek için çağrıda bulundu.Ardından MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir projeye destek verdi.

Ülkü Ocakları evde oturan çocuklar için kitap seferberliği başlattı

Muğla Ülkü Ocakları tarafından koronavirüs nedeniyle eğitimlerine evde devam etmek durumunda kalan öğrencilere yönelik kitap seferberliği başlatıldı.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Demirel tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan seferberlikle ilgili Demirel, “Eğitimine evinde devam edip yorumda bir arkadaşını etiketleyen 100 öğrenci kardeşime arkadaşıyla beraber Ülkü Ocaklarının Kür Şad Destanı kitabını hediye olarak gönderiyorum” paylaşımını yaparak MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e destek için çağrıda bulundu.
Ardından MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir projeye destek verdi. Projeye katılan yetkililer yorumda bir arkadaşını etiketleyen 100 kişiye Ülkü Ocakları’nın Kür Şad Destanı kitabını hediye olarak gönderecek.

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