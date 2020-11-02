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Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.11.2020 17:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ülkü Ocakları eğitim ve Kültür vakfı Bandırma Şubesi düzenlediği etkinlik ile Azerbaycan’a destek verdiler.Atatürk Parkında düzenlenen destek etkinliğine MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, ülkücü gençler ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ülkü Ocakları eğitim ve Kültür vakfı Bandırma Şubesi düzenlediği etkinlik ile Azerbaycan’a destek verdiler.
Atatürk Parkında düzenlenen destek etkinliğine MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, ülkücü gençler ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Basın açıklamasının ardından düzenlenmesi planlanan araçlar ile Bandırma turu ise İzmir’de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla iptal edildi.
Okunan basın açıklamasında "Bundan tam otuz sene evvel bağrımızdan sökülerek işgale uğrayan, Taşnak çetelerinin zulmü altında inleyerek mezalime maruz kalan çoluk, çocuk, genç, ihtiyar kurşunlara süngülere hedef olan kardeş ülke Azebaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi vatan topraklarına geri kazandırılması için başlatılan operasyonların ikinci haftasına girdik. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin desteği ile Azerbaycan ordusu işgalci terör devleti Ermenistan ordusunu birçok cephede hezimete uğratmış, maddi ve manevi birçok kayıplar verdirerek işgal altında olan vatan topraklarını teker teker geri almıştır. Türk milleti için vatan, en kutsal, en müstesna değerlerin başında gelmektedir. Bizler vatan topraklarına bu değerlerinden ötürü Ana diyen bir milletiz. Dağlık Karabağ ise vatan topraklarının mukaddes candan aziz parçasıdır. Otuz seneden beri bilfiil Ermeni terör devletinin tasallutu altında olan bu aziz topraklarda karanlıklar yerini şafağa bırakmış, güneş yeniden doğmaya başlamıştır" denildi.
"Azerbaycanlı soydaşlarımızın yanındayız"
Açıklamanın devamında “Türk ordusunu yolunu gözleyen haneler, köyler birer birer geri alınırken Ezan-ı Muhammed yeniden duyulmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün olduğu gibi bugünde Azerbaycanlı soydaşlarımızın yanında, hüznünde olduğu gibi sevincine de ortak olmuştur. Türk Milleti, tarihin bu kritik dönemecinde üzerine düşen vazifenin gereğini ifa etmenin gönül huzuru yaşamaktadır. Bizler inanıyor ve iman ediyoruz ki Karabağ yeniden vatan coğrafyamıza kavuşacak, semalarında ezanlar duyulacak, otuz seneden bu yana vatanlarında cüda yaşayan kardeşlerimiz köylerine, bucaklarına kavuşacak ve Turan coğrafyamızın bu müstesna parçası azat olacaktır" denildi.

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