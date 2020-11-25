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Ülkü Ocaklarından Rektör Karacoşkun’a öğretmenler günü kutlaması

KİLİS HABERLERİ  | 25.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şube Başkanı Mehmet Karaoğlan, Rektör Prof.

Ülkü Ocaklarından Rektör Karacoşkun’a öğretmenler günü kutlaması

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şube Başkanı Mehmet Karaoğlan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve yönetim kurulu üyeleri ile Öğretmenler Günü dolasıyla Rektörlük makamında bir araya geldi.
Ülkü Ocakları Başkanı Karaoğlan, büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan öğretmenlerimizin aynı zamanda çocuklarımıza milli bir şuur kazandırma noktasında da katkı sağladıklarını belirtti. Ayrıca çocukların Türkiye’ye ve insanlığa önemli değerler katan bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerin etkin rol oynadıklarını vurguladı.
Başkan Karaoğlan ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Karacoşkun’un öğretmenler gününü kutlayarak çiçek takdiminde bulundular.

Ülkü Ocaklarından Rektör Karacoşkun’a öğretmenler günü kutlaması

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