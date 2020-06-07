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Ulucami’nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ile kapatılmamalı

BURSA HABERLERİ  | 07.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Şehreküstü Meydanı’nda yer alan İl Müftülüğü’nün Yalova Yolu’na taşınmasından sonra eski binanın yıkılarak, yerine yapılmaya çalışılan Diyanet Kültür Merkezi tepki görüyor.

Şehreküstü Meydanı’nda yer alan İl Müftülüğü’nün Yalova Yolu’na taşınmasından sonra eski binanın yıkılarak, yerine yapılmaya çalışılan Diyanet Kültür Merkezi tepki görüyor. Eski Eserleri Sevenler Kurumu, Estetik Kurulu’ndan da geçen 4.5 katlı yeni bina için Ulucami’nin siluetinin yeniden kaybolacağı gerekçesiyle tepki gösterdi.
Eski Müftülük binasının 1971 yılında Pars Bey Haziresi’ndeki mezarların kısmen nakledilerek alanın açıldığına dikkat çeken Kamu Yararına Derneklerden Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Mimar Zafer Ünver, bölgede kültür merkezine ihtiyaç olmadığını, boş durumda olan birçok tarihi binanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyanet Vakfına tahsis edilebileceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Estetik Kurulu’nda görüşülerek, Osmangazi Belediyesi’nin ruhsat verdiği 4.5 katlı binanın Ulucami’nin Fevzi Çakmak Caddesi ve Şehreküstü Meydanından görüntüsünü etkileyeceğini belirten Mimar Zafer Ünver, “Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Meydanına, müftülük arsası katılarak büyütülmelidir. Burada Osmangazi Belediyesi yanlış bir ruhsatlandırma yapmıştır. Bu hatadan bina yapılmadan dönülmeledir. Aksi halde Doğanbey’de yapılan Toki Binalarının yüksekliği gibi ikinci bir hata yapılacaktır. Bursa’nın tarihi silüeini bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bursa’nın dünya çapında dillere destan olan tarihi silüetini geri kazanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Zafer Plaza’dan itibaren başlattığı yıkım çalışmaları gündemde iken, belediyelerin böyle bir yapıya da izin vermesi büyük bir ayıptır. Bursa’da halen restorasyonu devam eden Yıldırım Beyazıt Medresesi başta olmak üzere, kullanılmayan Musa Baba’daki Hançerli Medrese, Hoca Taşkın’daki medrese gibi birçok alan kültür merkezi olarak Diyanet Vakfı’na tahsis edilebilir” diye konuştu.
Diyanet Vakfı tarafından yeniden inşaatı başlanan alanda, tarihi mezarlık olduğunu, Pars Bedreddin Bey ile çok sayıda alim kişinin medfun bulunduğuna dikkat çeken BEESK Başkanı Mimar Zafer Ünver, “Bu alanda 19 kişinin, Şehabeddin Paşa tarafında ise 7 kişinin olmak üzere toplam 26 kişinin mezarının olduğu kayıtlarda yer alıyor. Şehreküstü Meydanının bu tarafı düzenlenirken, Müftülük Binasının yıkıldığı yerde, bu şahsiyetleri hatırlatan bir temsili kabirler ve mezar taşları konularak tarihe mal olmuş Bursalı şahsiyetler, unvanları ve şehre katkıları ile hatırlanmış olur” diye konuştu.

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