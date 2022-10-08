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  4. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Yarının Ekonomisi için Girişimcilik" konusu ele alındı

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Yarının Ekonomisi için Girişimcilik" konusu ele alındı

08.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert: - "Bence 2023, bankacılık sistemi açısından hem çok değişime açık bir döneme giriyor hem de gerçekten dünyada çok duyduğumuz kavramlar bir anda hayatımıza girecek. O nedenle çok büyük bir değişimin kenarındayız" - Multinet Up Üst Yöneticisi Ali Emre Sever: - "Şu an sahadaki pos parkımızın yüzde 76'sı cep telefonu. Bu inanılmaz bir şey. Uçtan uca dijitalleşmenin inanılmaz özelliklerinden birisi"

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "Bence 2023, bankacılık sistemi açısından hem çok değişime açık bir döneme giriyor hem de gerçekten dünyada çok duyduğumuz kavramlar bir anda hayatımıza girecek. O nedenle çok büyük bir değişimin kenarındayız." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin moderatörlüğünde "Yarının Ekonomisi için Girişimcilik" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Mert, Fibabanka'nın dijital banka olma hedefliyle yolculuğuna başladığını söyledi.

Bankanın yatırımlarından bahseden Mert, asıl amaçlarının yatırımcıyı büyütmek olduğunu kaydetti.

Mert, farklı büyüklükteki birçok girişimciyle çalıştıklarını işaret ederek hepsinin ortak sorununun finansal ulaşım olduğunu belirtti.

Beraber çalıştıkları şirketlere ihtiyaçları olduğu kadar destek verdiklerini anlatan Mert girişimcilerinin yurt dışına açılmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mert, Avrupa'nın birçok ülkesinde bankalarının olduğunu belirterek bankacılık sektörünün yeniliklerin eşiğinde olduğunu ifade etti.

Son aylardaki bireysel kredilerin yüzde 7'sinin Fibabanka tarafından verildiği bilgisini paylaşan Mert, Türkiye'nin en iyi servis bankacılığı hizmetini verebileceklerini dile getirdi.

Türkiye'de bankacılık sektörünün sadece fintekler tarafından değil, yeni uygulamalarla baştan dizayn edileceğini söyleyen Mert, "Bence 2023, bankacılık sistemi açısından hem çok değişime açık bir döneme giriyor hem de gerçekten dünyada çok duyduğumuz kavramlar bir anda hayatımıza girecek. O nedenle çok büyük bir değişimin kenarındayız. Biz kendimizi çok hazır hissediyoruz. Mevzuat da çok hazırlandı bu işe. Şimdi artık doğru partnerler, doğru bankalar birleşecekler." diye konuştu.

- "Son 5 yılda hacim olarak 6 kat büyüdük"

Multinet Up Üst Yöneticisi Ali Emre Sever de şirketin 2022 itibarıyla 530 çalışanı, 1,4 milyon kart kullanıcısı, 56 bin üye iş yeri ve 35 bin kurumsal müşterisi olduğunu söyledi.

Sever, son yıllarda ciddi büyüme yaşadıklarını anlatarak "Son 5 yılda hacim olarak 6 kat büyüdük. Bu büyümenin ana kollarından biri yemek kartı dışındaki sektörlerden gelen büyüme. 2017 yılında yemek kartı dışındaki sektörlerdeki hacmimiz, toplam hacmimizin yüzde 25'i iken 2022 itibarıyla bu oran yüzde 50." dedi.

Şirketin diğer ürünlerinden bahseden Sever ekosistemlerini olabildiğince dijitalleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Sever, son 3 yılda yapılan çalışmalarla cep telefonlarını pos cihazına dönüştürdüklerini dile getirerek "Şu an sahadaki pos parkımızın yüzde 76'sı cep telefonu. Bu inanılmaz bir şey. Uçtan uca dijitalleşmenin inanılmaz özelliklerinden birisi. Bir diğer özelliği de sürdürülebilirlik anlamında da ciddi katkı veriyor." şeklinde konuştu.

Rekabetin zirve yaptığına dikkati çeken Sever farklı yatırımlara açık olunması gerektiğini vurguladı.

Oturumda, ayrıca Vispera kurucusu Prof. Dr. Aytül Erçil ve Birleşik Ödeme Üst Yöneticisi İlker Sözdinler de konuştu.

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