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Uludağ'da kısa süreli kar yağışı

10.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da kısa süreli kar yağışı

Uludağ'da kısa süreli kar yağışı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, kısa süreli kar yağışıyla beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Uludağ'ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Sabah saatlerinde zaman zaman sulu kar şeklinde devam eden yağışlar, özellikle Oteller Bölgesi'nin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışların ardından güneşli hava ve rüzgar etkili oluyor.

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kar yağışı Bursa

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