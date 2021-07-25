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Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor

25.07.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Valisi Yakup Canbolat: - "Bugün ümitvarız, inşallah bölgede tam tarama faaliyetinden sonra bulabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyoruz"

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çobankaya mevkisinde kurulan kriz merkezinde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilere, Boynukısa'yı arama kurtarma çalışmalarının 23 Temmuz Cuma gününden beri sürdürüldüğünü anımsattı.

Tüm ekiplerin bugün havanın aydınlanmasıyla faaliyetlerine başladığını belirten Canbolat, şunları söyledi:

"Fakat şu ana kadar herhangi bir ize, emareye rastlayamadık. Dronelarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma, JAK ekiplerimizle bölgede tam teyakkuz halindeyiz. Bugün ümitvarız, inşallah bölgede tam tarama faaliyetinden sonra bulabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Canlı olarak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an bölgede 263 kişiyle tam seferberlik, teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor. Kaybolduğu bölgenin 8 kilometrekarelik alanını parselasyon yaparak ekiplerimiz tarama faaliyetini sürdürüyorlar. Bugün bu faaliyetten ümitliyiz."

Gülefer Boynukısa (59), cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarmaya bildirilmişti. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.

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