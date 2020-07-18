Uludere derelerinde temizlik çalışmaları

Şırnak’ın Uludere ilçesinden geçen derelerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Uludere ilçesinde dere temizliği için belediyeye ait araçlar dereye indirildi. Uludere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, özellikle dere yatağı içindeki otların ve çöplerin suların akışını engelleyip bazı taşkınlıklara sebep oluşturmaması için ağaç dalları ve çöpler temizlendi.

Uludere için çalışan tüm personeline teşekkür eden Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, "Uludere Deresindeki kirlilik nedeniyle Uludere halkının sağlığını tehdit eden sonuçlar doğurup, dere yataklarının bakımsız ve kirli olması bakteri oluşumuna ve sel riskine sebep oluyor. Biz halkımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Uludere halkının sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, Uludere Deresinde sürdürdükleri temizlik çalışmalarına detaylı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta dereye atılan yabancı maddeleri temizleyen ekiplerimiz, şimdi de iş makineleri yardımıyla birikintiye sebep olan yabani otları temizliyorlar" dedi.



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